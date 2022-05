Cessione Palermo, avvocato Rapisarda: “City Group rileva il club rosa, la Lega…”

L'avvocato catanese conferma che per la chiusura della trattativa tra il Palermo ed il City Football Group manca solo l'ufficialità

I passi in avanti spediti nella trattativa tra il Palermo FC ed il City Football Group, con la due diligence ormai in via di definizione, sono oggetto di grande attenzione sul piano mediatico. Il club rosanero è vicinissimo alla cessione ad una delle holding più facoltose e prestigioso del panorama calcistico mondiali , i quali dovrebbero acquisire l'80% delle quote societarie per una cifra che si aggirara i sei e gli otto milioni di euro. A tal proposito, si è espresso anche parte l'avvocato etneo, Giovanni Rapisarda . Queste le sue dichiarazioni nel corso dell'intervista a Unica Sport:

“Il Palermo andrà in Serie B l’anno prossimo perché è stato già preso dagli inglesi, ve lo anticipo io, attraverso un’operazione benedetta dalla Lega. Verosimilmente il Palermo avrà lo squadrone ammazza campionato. Non è detto che non ci riesca già in questa stagione tramite i playoff ad andare in B, anche se tecnicamente ci sono squadre sulla carta più forti come il Padova o il Catanzaro. Certamente per vedere una partita tra Catania e Palermo bisognerà aspettare anni. Non ritroveremo i rosanero in Serie C”.