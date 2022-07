Palermo-City Group, lunedì Stati Generali in città: da Gardini al management citizens

Il passaggio ufficiale delle quote di maggioranza del Palermo FC verso la holding che fa capo allo sceicco Mansour è solo questione di ore. Per il club di viale del Fante inizia l'era City Football Group , a breve è atteso in città l'arrivo del nuovo board dirigenziale.

Fra tre giorni - come riporta l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" - dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale del nuovo management alla presenza dei vertici del network con sede in Inghilterra. Con loro anche il manager Giovanni Gardini, figura determinante nella trattativa tra la holding controllata dallo sceicco Mansour e la proprietà del club di viale del Fante, che è destinata al definitivo e fatidico closing, con l'annuncio ufficiale presumibilmente entro domenica, al massimo. All'incontro di lunedì - scrive il noto quotidiano - dovrebbero anche prendere parte alcuni componenti che appartengono alle alte sfere "citizens", oltre che a Gardini, figura dirigenziale che avrà un ruolo esecutivo all'interno del nuovo organigramma del club rosanero, che per il resto sarà mantenuto così come figura già lo scorso anno. Dalla conferma ed il rinnovo automatico scattato per il tecnico Silvio Baldini, al rinnovo per un ulteriore anno concessa al direttore sportivo, Renzo Castagnini, la cui permanenza era stata posta come condizione dallo stesso allenatore per proseguire la sua esperienza sulla panchina del club di viale del Fante.