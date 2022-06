Palermo-City Group, Lazard conferma: “Ufficialità in settimana, obiettivo Serie A”

"Noi come Lazard abbiamo lavorato con Moratti quando ha venduto a Thohir e poi Zhang, ma anche con Berlusconi per la cessione a Yonghong Li. Ora stiamo lavorando per la cessione del Palermo a Mansour, con il City Football Group. L’auspicio è quello di riuscire a chiudere l’operazione in settimana per dare l'annuncio ufficiale, un affare molto interessante e qui torna il tema del prodotto. L'interesse della holding? Una delle cose che ha attirato Mansour è che a Palermo per le finali dei playoff c’erano 35mila persone al Barbera. Questo migliora la qualità del prodotto trasmesso in giro per il mondo. Obiettivi? L’ambizione di fare bene c’è. L’idea è di salire gradualmente fino in Serie A, fare bene e fare tornare il cub rosanero ai vertici del calcio italiano".