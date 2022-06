Palermo-City Group, in settimana il closing: tra ritiro e campagna abbonamenti

Definita l’area tecnica con la conferma ufficiale del direttore sportivo Renzo Castagnini, che affiancherà il tecnico Silvio Baldini, resta da delineare il settore amministrativo e gestionale. Con l’arrivo del manager Giovanni Gardini è un rebus il futuro dell’ex amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, pur avendo un altro anno di contratto nelle vesti di direttore generale. Come riporta l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" il piano d’azione dei nuovi investitori è stato già elaborato e, dopo il closing, verrà illustrato alla stampa. In attesa dell’insediamento dei nuovi proprietari, in ogni caso, è già partita la programmazione per la prossima stagione e che riguarda la definizione degli aspetti organizzativi, come il ritiro estivo da mettere a punto o le prime manovre in vista della campagna abbonamenti, e il lavoro relativo alla costruzione dell’organico.