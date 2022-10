Palermo, City Group in città: Gigliani atteso in sede, fiducia a Corini per svoltare

Il City Football Group fa sentire la sua presenza in un frangente molto complicato. L'holding proprietaria del pacchetto di maggioranza del Palermo FC vuole vederci chiaro e comprendere minuziosamente le ragioni della profonda crisi tecnica che attanaglia la compagine di Corini. Cinque sconfitte in sei gare, solo sei reti all'attivo e ben dodici al passivo. Un solo punto ottenuto ed appena un gol segnato in trasferta. Riscontri numerici inequivocabili e sconfortanti. Dopo le dichiarazioni del direttore generale, Giovanni Gardini, è atteso oggi in città l'amministratore delegato della società rosanero, Diego Gigliani. Manager di spessore, direttore e responsabile dei club emergenti in seno alla galassia citizens. Un blitz non casuale, volto a monitorare da vicino l'evoluzione di una situazione delicata e complicata, seguendo il lavoro di tecnico e squadra, ribadendo fiducia e sostegno a Corini ed al suo staff in vista della sfida al Pisa di D'Angelo. Gigliani cercherà con la sua presenza di fornire un plus motivazionale e psicologico ad un gruppo di lavoro in evidente difficoltà, cercando di trasmettere autorevolezza, carisma e prestigio della proprietà ai calciatori rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come sia rientrato nel capoluogo siciliano anche Zavagno, dopo un tour in chiave scouting per il City Group subito dopo il ritiro del Palermo a Manchester. Rinaudo non lascia un secondo Corini e la squadra, tutta la dirigenza rosanero sta facendo quadrato e profondendo ogni energia al fine di superare il periodo buio. Idem la proprietà, come testimonia anche l'arrivo in città di Gigliani che assisterà al match contro il Pisa di sabato prossimo al Barbera.