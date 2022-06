Palermo-City Group, closing ad un passo: Gardini, l’uomo di Mansour nel cda rosanero

Ultimi dettagli per il nuovo corso targato City Group. Gardini al timone del club

In città ci si prepara ad una settimana di fuoco dal punto di vista sportivo. Palermo presto accoglierà il nuovo corso targato citizens, quello che indicativamente dovrebbe iniziare il 1°luglio, data ormai segnata in rosso dai supporters rosanero. E' soltanto questione di giorni e l'ingresso del Palermo FC nella galassia del City Football Group sarà cosa fatta. Una stagione da preparare, in un nuovo campionato, la Serie B, ricco di concorrenti che proprio in questi giorni inizieranno i rispettivi ritiri in vista della nuova stagione agonistica.

Sarà Giovanni Gardini a dirigere il nuovo corso rosanero, scrive l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia". L'esperto dirigente ex Lazio, Inter ed Hellas Verona, tra le altre, è stato il "gancio" tra il presidente Mirri e la holding con sede a Manchester, che si appresta a sbarcare nel calcio italiano. Fin qui l'esperto dirigente nato a Londra e cresciuto a Padova, si è occupato del far navigare in buone acque la trattativa tra il gruppo di Mansour ed il club rosanero, ma ben presto il manager avrà un ruolo all'interno del consiglio di amministrazione della società siciliana, in qualità di amministratore delegato.

Questa sembra l'unica novità degna di nota in seno al club rosanero, riferisce il noto quotidiano. La conferma nel ruolo di DS di Renzo Castagnini, fortemente caldeggiata dal tecnico Silvio Baldini, ha completato l'organigramma societario rimasto praticamente immutato rispetto alla scorsa stagione. I cambiamenti sostanziali per il Palermo saranno all'interno del Cda, dove ormai da tempo non è più presente la figura di Rinaldo Sagramola (che resta comunque direttore generale del club) e all'interno del quale, oltre a Gardini potrebbero presto prender parte nuovi consiglieri dell'area city.

Quella che sta per iniziare, è la settimana del closing. Quella in cui il Palermo FC inizierà ad orbitare attorno al Manchester City, il pianeta al centro del network finanziario del Newton Investment Development Llc dello sceicco Mansour, dagli statunitensi di Silver Lake Partners (detentori del 14,5 % del City Football Group) e da China Media Capital (azionista di minoranza con l'8,24%). I rosa entreranno dunque nell'elenco dei club controllati dalla holding, che in Europa vedono in primis i Citizens, per poi scorrere con Girona (Liga), Troyes (Ligue 1) e Lommel (seconda divisione belga). Una rete che comprende anche New York City (MLS), Melbourne City FC (A-League), Montevideo City Torque (Primera Division uruguaiana), Mumbay City (Indian Super League), Sichuan Juniu (seconda serie cinese), e Yokohama F. Marinos (J1 League giapponese) - scrive il noto quotidiano.