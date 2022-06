Palermo, City Group cambio di rotta: Castagnini e Baldini verso la conferma. Dettagli

Il City Football Group pianifica management e strategie in attesa di ufficializzare l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Palermo FC. Niente rivoluzioni, si va verso la conferma di Renzo Castagnini e Silvio Baldini

Lucidità e meritocrazia. Le prime mosse del City Football Group in qualità di azionista di maggioranza del Palermo FC si rivelano ponderate e all'insegna della continuità. Nonostante tutto lasciasse presagire la messa in atto di una drastica rivoluzione in ambito tecnico-dirigenziale, gli ultimi giorni sembrano avere portato consiglio e sortito un perentorio cambio di rotta sul piano strategico.

Dopo aver vagliato la candidatura di vari profili, Brian Marwood, di concerto con il presidente Dario Mirri e il management della facoltosa holding di proprietà araba con sede in Inghilterra, avrebbe optato per la conferma dei rispettivi ruoli del direttore sportivo Renzo Castagnini e del tecnico Silvio Baldini. Un binomio sinergico e brillante, protagonista assoluto nella cavalcata trionfale che ha condotto la compagine rosanero alla conquista della promozione in Serie B.

La capacità di estrapolare il meglio sotto il profilo tecnico, psicologico e motivazionale da un gruppo in evidente affanno fino allo scorso dicembre, unitamente a background e spessore professionale acclarati su scala nazionale, tra i fattori decisivi e premianti alla base della scelta compiuta dalla nuova proprietà. La probabile conferma di Renzo Castagnini giunge al culmine di un giro d'orizzonte ad ampio raggio e numerosi colloqui interlocutori con i potenziali candidati alla successione: tra le ipotesi vagliate la possibile promozione dell'attuale responsabile del settore giovanile Leandro Rinaudo, le credibili candidature di profili come Giorgio Zamuner e Sean Sogliano, dei quali Giovanni Gardini aveva sondato la disponibilità in queste settimane.

Renzo Castagnini, forte della qualità del lavoro svolto e dei risultati ottenuti - due promozioni in tre anni e una gestione virtuosa del mercato in relazione al budget - ha atteso pazientemente di capire le intenzioni della nuova proprietà, nell'ovvio auspicio di poter proseguire il progetto tecnico insieme a SilvioBaldini con ancora ampi margini di sviluppo.

Un colloquio franco e accorato fra il dirigente toscano e il presidente Dario Mirri nel corso della cena di squadra tenutasi lunedì 13 giugno in un ristorante di Mondello, è stato il primo step verso la riconferma. Il summit del 'Barbera' di martedì 14 giugno con LucianoZavagno, manager con delega allo scouting del City Football Group, ha sortito esito positivo, gettando le basi per una prosecuzione del rapporto.

I contatti fitti sono proseguiti nei giorni successivi al fine di concertare linee guida e strategie in sede di calciomercato in sede di allestimento e potenziamento dell'organico del Palermo che disputerà il prossimo campionato di Serie B. Il feeling umano e professionale tra il Ds e Silvio Baldini ha certamente costituito un fattore, ma esperienza, competenza e bagaglio manageriale di Renzo Castagnini sono stati elementi decisivi ai fini dell'epilogo.

Lo staff del City Group con in testa Giovanni Gardini dovrebbero arrivare in città all'inizio della prossima settimana per definire tutti gli aspetti organizzativi e operativi del nuovo corso, tra cui anche il rinnovo del contratto di Renzo Castagnini, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno.