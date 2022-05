Palermo, City Group a Torretta e Sport Village: tour delle strutture attuali e future

Prosegue la due diligenze per la cessione del Palermo al City Group, con i suoi emissari che hanno effettuato un tour completo di tutte le strutture, attuali e future, a disposizione del club rosanero

Taccuino e penna in mano per Brian Marwood, che ha confermato come l'interesse del City Group non sia soltanto quello di investire su una squadra di calcio, ma anche sulle strutture che dovranno sostenerla in un prossimo futuro. Dai lavori per il centro sportivo di Torretta, allo Sport Village di Tommaso Natale, fino, ovviamente, al 'Renzo Barbera', dove la rappresentanza dell'holding emiratina ha assistito al match playoff contro la Triestina, restando ben impressionata dal sold out sugli spalti di Viale del Fante.