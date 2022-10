Palermo-Cittadella, la carica di Amauri: “Forza ragazzi, altra partita importante!”

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Alle ore 16:15, la squadra di Eugenio Corini affronterà il Cittadella nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie B. Ennesimo delicato crocevia stagionale dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Pisa, a seguito delle tre sconfitte di fila maturate contro Frosinone, Sudtirol e Ternana.