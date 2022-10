Palermo-Cittadella 0-0, arrivano i fischi del “Barbera” per i rosanero

Scialbo 0-0 al "Renzo Barbera" tra Palermo e Cittadella, secondo pareggio casalingo consecutivo per i rosanero dopo il 3-3 della scorsa settimana contro il Pisa. Al fischio finale, il pubblico presente sugli spalti non ha risparmiato i fischi per la formazione di Corini, che prosegue la striscia di mancate vittorie, arrivata a quota cinque, con solo due punti conquistati in altrettante gare. Nella prossima giornata di campionato, il Palermo sarà ospite del Modena di Tesser, reduce dalla sconfitta contro il Pisa.