Palermo, cinque pareggi di fila: è record in Serie B per i rosanero. In A, invece…

Un record insapore per il Palermo, chiamato a risollevarsi contro il Modena

Mediagol ⚽️

"Palermo – Pareggi in fila? Mai così tanti in B". Questo è il titolo dell'articolo in apertura del Giornale di Sicilia che analizza la serie di pareggi consecutivi dei rosanero in cadetteria.

Con il 3-3 del "Tombolato" contro il Cittadella, i siciliani hanno ottenuto il quinto pari di fila, in colonna con quelli rimediati con Frosinone, SudTirol, Ternana e Pisa. Inoltre, è stato superato un record, dal sapore ovviamente insipido, della stagione 1996/1997 in Serie B. In quel caso, il Palermo andò ad impattare contro Lucchese, Reggina, Cremonese e Bari, in un campionato terminato con i rosa, guidati da Ignazio Arcoleo prima e da Giampiero Vitali poi, al diciannovesimo posto che costò la retrocessione in Serie C1. Situazione ovviamente diversa quella attuale, con le "aquile" ancora a stretto contatto con la zona playoff distante solamente due lunghezze in classifica, con il Parma ottavo.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, il Palermo aveva rimediato cinque pareggi consecutivi in ben due occasioni diverse. La prima risale alla stagione 2004/2005, alla storica stagione in massima serie dopo la cavalcata trionfale in Serie B dell'annata precedente. I siciliani misero cinque risultati "X" in fila in chiusura dell'annata contro Chievo, Cagliari, Reggina, Milan e Lazio ma con la consapevolezza di essere già qualificati matematicamente a quella competizione che allora si chiamava "Coppa UEFA" e che oggi viene denominata Europa League. La seconda striscia, invece, appartiene al campionato 2007/2008 con i pari contro Reggina, Udinese, Inter, Parma e Genoa, tra la settima e l'undicesima giornata, ma in quel caso non arrivò nessuna qualificazione alle coppe europee al termine della stagione.

Ovviamente, il Palermo allenato da Eugenio Corini non punterà ad un record assoluto di pareggi consecutivi nell'attuale annata in Serie B, con il tangibile obiettivo playoff ed il possibile "morso" al Parma nei prossimi due turni contro il Modena e gli stessi ducali.