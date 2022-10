Palermo, cinque ko in otto gare: avvio di stagione choc come nel ’93

Avvio di stagione in salita per gli uomini di Corini, a quota 5 ko in 8 gare

"Cinque sconfitte in otto gare, avvio di stagione choc come nel '93".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" all'indomani del pesante ko rimediato dai rosanero sul campo della Ternana. Cinque sconfitte nelle prime otto giornate di campionato: è questo il bilancio dell'avvio di stagione horror del Palermo. Numeri mai registrati, nel recente passato rosanero, fino alla stagione 93/94.

"Anche in quel caso - prosegue il quotidiano - rosanero neopromossi tra i cadetti, alle prese con un inizio di stagione a dir poco complicato: 0-3 in casa con la Fiorentina, 1-0 a Cosenza, 0-1 ancora in casa col Ravenna, 2-0 a Pisa e, dopo le reazioni contro Verona e Pescara, altro 3-0 in quel di Ancona, per un totale di cinque ko nelle prime sette giornate di campionato".

In quel caso, il successo contro il Bari maturato nell'ottava giornata di campionato, calmò le acque. "In termini di punti raccolti, all'ottava giornata del campionato di Serie B, non si parte così male dalla stagione 1985/86, l'ultima prima del fallimento".

In quella occasione i rosanero, neopromossi, ottennero appena una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte salvandosi solo all'ultima giornata grazie ad un successo sul Monza. Stesso destino per il Palermo del 1994, battendo sempre i monzesi - già condannati - al turno finale. In mezzo, c'è la stagione 2022/23, che vede i rosanero attualmente a quota 7 punti in classifica dopo 8 giornate dall'inizio del campionato. "Un inizio di stagione - conclude il quotidiano - che definire sottotono sarebbe riduttivo, anche se la storia insegna che da queste situazioni ci si può sempre riprendere, anche all'ultimo".