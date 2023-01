Palermo, ciclone Brunori: leader e bomber implacabile, i gol di Matteo per i playoff

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul rendimento straordinario di Matteo Brunori, vero trascinatore e punta di diamante del Palermo di Corini. Continuità e livello di performance davvero strabilianti per il classe 1994, giunto in Sicilia tra lo scetticismo generale dalla Juventus Next Gen per una felice intuizione del ds dell'epoca, Renzo Castagnini, su precisa indicazione dell'allenatore dei rosa in quel momento storico, Giacomo Filippi. Ventinove gol tra playoff e regular season in Lega Pro, una leadership tecnica e realizzativa consolidatasi nella gestione Baldini che ha contribuito in modo decisivo alla promozione del Palermo in Serie B. A chi dubitava del suo impatto al cospetto della nuova categoria, l'attaccante italobrasiliano ha risposto alla sua maniera: zero proclami e tanti gol, tutti di pregevole fattura o quasi, sempre pesantissimi ai fini del risultato finale. Destro, sinistra, testa, d'astuzia, di rapina, con prodezze balistiche di alto lignaggio. Brunori gonfia la rete avversaria con le modalità più disparate, mostrando un fiuto del gol davvero innato ed una crescente consapevolezza dei suoi mezzi che ha davvero costituito uno step focale nel suo processo di maturazione calcistica. Cresciuto molto sotto il profilo della compartecipazione allo sviluppo delle trame offensive, il bomber ex Pescara e Virtus Entella sta affinando e completando progressivamente il suo bagaglio tecnico-tattico, consacrandosi come terminale offensivo pronto per ben figurare anche in massima serie. Dodici gol, al pari del goleador del Bari Cheddira, che gli valgono fin qui la vetta della classifica dei marcatori. Tre errori dal dischetto, contro Cosenza, Venezia e Ascoli, costituiscono l'unica macchia di un inizio di stagione strepitoso. Macchia dissolta da una forza di reazione veemente ed immediata alle circostanze avverse, come dimostrato ad Ascoli quando ha di fatto deciso il match con il gol del nuovo vantaggio rosa, pochi minuti dopo un pesantissimo errore dagli undici metri. Capacità di archiviare sollecitamente gli episodi negativi propria solo a chi possiede carattere e grande forza sul piano mentale. Con un Brunori in questa condizione psicofisica, Il Palermo di Corini può legittimamente ambire a salire sul treno playoff...