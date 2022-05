Palermo, Ciccone: “Rosa e Padova favorite per la Serie B, Baldini ottimo allenatore”

Le parole dell'ex direttore sportivo di Vicenza, Genoa e Campobasso, tra le altre, intervenuto rispetto al possibile esito dei playoff di Serie C

Parola a Michele Ciccone. Direttore sportivo navigato, dalle molteplici esperienze in Serie A, Ciccone ha detto la sua rispetto all'accesa fase playoff di Serie C che sta vendendo diverse squadre lottare per conquistare l'ultimo posto in Serie B. Tra queste anche il Palermo di Silvio Baldini che, a detta di Ciccone, è tra le favorite per raggiungere la promozione. Intervistato ai microfoni di TuttoC, infatti, il Ds ha dato i rosa e il Padova tra le favorite per prevalere in questa fase playoff, parlando però anche di realtà importanti della Serie C come Monopoli. Ecco, di seguito, le sue parole: "A Monopoli per il Catanzaro non sarà semplice: il Gabbiano è una bella realtà, che ha mandato il Cesena nel pallone al primo turno, hanno iniziato dal primo minuto e hanno smesso al 96' con aggressività, raddoppi di marcatura, senza far mai vedere la sfera ai bianconeri. Sarà difficile, anche se il Catanzaro ha un ottimo organico. Il Padova sulla carta dovrebbe vincere contro una Juve giovane ma comunque con giocatori forti e molto bravi. L'amico Baldini come allenatore non si discute: lui sa preparare così bene le partite che io vedo il Palermo in vantaggio, secondo me andrà a fare risultato in casa dell'Entella. Anche se a Trieste i rosanero non hanno fatto granché e hanno pareggiato riprendendola per i capelli, il Palermo ha un ottimo tecnico. Per me sia Palermo sia Padova meriterebbero di venire promosse".