Palermo, chiusa campagna abbonamenti 2022/2023: emessi 11.465 titoli

Superata quota 11 mila tessere sottoscritte

Alle 23.59 di ieri, domenica 4 settembre, si è ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti del Palermo FC per la stagione di Serie B 2022-2023. Il club rosanero, lo scorso 8 agosto, aveva comunicato di avere prorogato il termine per l'acquisto degli abbonamenti fino a tale data. Sono in totale 11.465, adesso, i titoli stagionali emessi dal club rosa. Lo fa sapere il club tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.

"Si è conclusa ieri la Campagna Abbonamenti 2022-2023 del Palermo FC: sono 11.465 i titoli stagionali emessi dal club rosanero, quota che permette al Palermo di piazzarsi, dopo il Genoa, il club con più abbonati in Serie B, e ad un passo dalla top 10 della Serie A.

Superato ampiamente l’obiettivo di oltre 10mila abbonati raggiunto in Serie D nel 2019 e fissato dal presidente Dario Mirri all’apertura delle vendite: “Ritrovarci tra le squadre con più abbonati nel calcio italiano è l’ennesima conferma che Palermo e il Palermo giocano un ruolo da veri protagonisti nel panorama nazionale e non solo. I tifosi rosanero sono e rimarranno sempre un patrimonio inestimabile, fondamentale per il club, sempre sugli spalti del nostro Stadio in occasione delle partite ma anche nella vita di ogni giorno: chi è tifoso è tifoso sempre, e sarà sempre più partecipe e decisivo per il futuro del Palermo”, ha detto il presidente Mirri.

A riprova dell’attaccamento al club da parte dei tifosi rosanero, anche il dato delle sottoscrizioni della “SIAMOAQUILE CARD”, la fidelity card del Palermo, che ha raggiunto oltre 1700 adesioni in poche settimane. Un nuovo e ulteriore strumento per partecipare alla vita del club, in casa e in trasferta, e sentirsi parte di un’unica famiglia, organizzando iniziative a supporto della squadra e condividendo progetti per lo sviluppo della cultura del tifo rosanero.

Tra gli abbonati, circa 200 sono coloro che hanno usufruito della convenzione con l’Università degli Studi di Palermo, ovvero studenti, docenti e personale Unipa che hanno acquistato la propria tessera stagionale a tariffa agevolata. Una collaborazione, quella tra Palermo FC e Unipa, che porterà avanti una costante progettualità di valore a beneficio del territorio, dello sviluppo culturale e dei più giovani.

Tutti i possessori dell’abbonamenti 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino Palermo FC di colore rosa o nero a scelta, dedicato alla stagione in corso e riservato esclusivamente agli abbonati, non disponibile alla vendita. La consegna partirà nella seconda metà di settembre, con modalità dettagliate che saranno opportunamente comunicate a breve.

La consegna delle ultime tessere continuerà seguendo le procedure attualmente in atto presso il piano terra - torre nord dello stadio Renzo Barbera: fino a giovedì 8 settembre dalle 10.00 alle 18.00; venerdì 9 settembre dalle 10.00 alle 13.00. A partire dal 9 settembre e fino al termine del campionato, inoltre, sarà possibile ritirare le tessere nei giorni gara, nelle due ore precedenti all’inizio del match, presso il botteghino accrediti AMAT di via Cassarà (di fronte ingresso CTO)".