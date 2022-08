Palermo, chi indosserà la fascia di capitano contro il Perugia? L’ipotesi

Con De Rose in partenza direzione Cesena, Accardi infortunato e Floriano con poche chance di partire da titolare, l'indiziato principale per essere il capitano contro la formazione umbra è Ivan Marconi. "Anche lui è un altro che rischia di non essere preso più di tanto in considerazione nelle prossime settimane. Domani, intanto, il centrale sarà capitano, salvo sorprese o possibili cambi di formazione dell'ultima ora. Per il futuro, si vedrà", chiosa il Gds.