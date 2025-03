Palermo, chi dal primo minuto contro la Cremonese? La scelta dei tifosi

Il Palermo si prepara ad affrontare la Cremonese , per ottenere la seconda vittoria consecutiva casalinga per aumentare le proprie ambizioni play-off. I tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , hanno scelto la loro formazione titolare.

In mezzo al campo Gomes (93%) e Verre (72%) confermati, Blin (71%) torna in mezzo al campo, al posto di Ranocchia che continua a non convincere con il 63% dei voti. Tra gli esterni confermatissimo Di Francesco (91%) e il favorito per sostituire Pierozzi è Diakitè (63%)