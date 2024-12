Palermo, chi dal primo minuto contro il Sassuolo? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Sassuolo tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Mediagol ⚽️ 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 07:31)

Il Palermo si prepara ad affrontare il Sassuolo, in una sfida che appare molto difficile. Secondo i tifosi rosanero, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la formazione titolare dovrebbe cambiare per una buona parte rispetto a quella contro il Catanzaro.

IN PORTA — In porta nessun dubbio: Desplanches titolare, con l'87% dei voti.

IN DIFESA — In difesa il primo nome che risalta è Baniya, con il 92% dei voti. Ceccaroni e Nikolaou confermati con il 79% e il 64% dei voti, rispetto al solo 32% di Nedelcearu e il 31% di Lund,che potrebbe essere utilizzato come quarto di centrocampo in caso di difesa a tre.

A CENTROCAMPO — In mezzo al campo Ranocchia e Segre appaiono i favoriti per il posto da titolare: 93% di voti per l'ex Empoli, 80% per il vice-capitano. Dubbio sul terzo centrocampista, dove però spicca Gomes con il 64%, rispetto al 53% di Verre.

IN ATTACCO — In avanti i tifosi sperano che Brunori sia il titolare: per il 94% dei tifosi dovrebbe essere il riferimento offensivo dei rosanero per la sfida contro i neroverdi. Di Francesco (76%) e Insigne (41%) preferiti a Di Mariano (che potrebbe giocare quarto di centrocampo in caso di cambio modulo rispetto al 4-3-3) e Le Douaron. Molto dipenderà anche dal modulo che utilizzerà Dionisi.

LA FORMAZIONE — La formazione finale secondo i tifosi, dunque, dovrebbe essere composta da: Desplanches, Ceccaroni, Baniya, Nikolaou,;Lund, Ranocchia,Segre,Di Mariano; Di Francesco, Brunori, Insigne.

Questa è la formazione che i tifosi vorrebbero, considerando il modulo usato da Dionisi contro il Catanzaro.