Manca un solo giorno alla sfida tra Palermo e Frosinone, big match di giornata che può decidere un campionato. Gli utenti di Mediagol, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione nella giornata di ieri, hanno deciso la loro formazione titolare.
I Risultati
Palermo, chi dal primo minuto contro il Frosinone? la scelta dei tifosi
PORTA—
Tra i pali, nonostante lo spavento dopo l'uscita dal campo nella scorsa gara, dovrebbe giocare Joronen, con i tifosi che hanno deciso di dargli piena fiducia.
DIFESA—
Tra le retrovie confermatissimo il trio Ceccaroni-Bani-Peda, con una percentuale di voto che va dal 98% al 74%. Indietro Magnani, con il 32%.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo nessun dubbio: Augello, Ranocchia, Segre e Pierozzi, per i tifosi, devono essere i titolari, con votazioni che variano dal 94% al 75%.
ATTACCO—
In avanti scelte quasi obbligate: Palumbo, Pohjanpalo e Le Douaron titolari. Dietro Vasic, unica vera alternativa visti gli stop di Johnsen e Corona.
LA FORMAZIONE—
In definitva, secondo i tifosi, la formazione ideale per affrontare la sfida di domani sarebbe: Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron, Pohjanpalo.
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