Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone, nella seconda giornata di campionato. I rosanero cercano la seconda vittoria consecutiva in Serie B, dopo il successo contro la Reggiana. I tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto la loro formazione titolare ideale.
I Risultati
Palermo, chi dal primo minuto contro il Frosinone? La scelta dei tifosi
IN PORTA
Tra i pali, complice l'infortunio di Bardi, partirà quasi certamente dal primo minuto Joronen. L'ex Reggiana, prima dello stop, era il preferito con l'80% dei voti. Il finlandese, che con ogni probabilità esordirà in rosanero, è stato votato dal 19% dei tifosi.
IN DIFESA
Pochi dubbi tra le retrovie: confermatissimi Bani (98%) e Ceccaroni (96%). Grande fiducia anche in Peda, votato dal 76% dei partecipanti. Dietro Diakitè (22%) e Veroli (3%).
A CENTROCAMPO
Pochissimi dubbi per i tifosi nella composizione della linea a quattro in mezzo al campo: Augello (98%), Segre (92%), Pierozzi (84%) e Ranocchia (82%) confermati dopo le ottime impressioni nella sfida contro la Reggiana.
IN ATTACCO
In avanti confermato a pieni voti il tandem Brunori-Pohjanpalo, con rispettivamente il 91% e il 98% dei voti. Dubbi sul terzo interprete, con i votanti che vorrebbero Palumbo (50%) dal primo minuto, più indietro Gyasi (32%).
LA FORMAZIONE
Secondo il sondaggio, dunque, la formazione ideale del Palermo contro il Frosinone dovrebbe essere:
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
