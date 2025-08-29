Mediagol
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Frosinone

Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Il Palermo cerca la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Reggiana, per 2-1. In tal senso, domani andrà in scena la sfida contro il Frosinone: anche la squadra di Alvini ha portato a casa i tre punti nella prima gara di campionato.

Chi dal primo minuto contro i giallorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

PORTA

Tra i pali l'arrivo di Joronen crea un intrigante ballottaggio tra Bardi e l'ex Venezia.

DIFESA

Tra le retrovie alcuni dubbi, soprattutto sul versante destro vista l'ormai imminente cessione di Magnani.

CENTROCAMPO

In mezzo al campo poche incertezze - data la possibile assenza di Gomes - e molte probabili conferme.

ATTACCO

In avanti tanti ballottaggi, soprattutto sulla linea dei due che affiancheranno l'unica punta. Pohjanpalo praticamente certo del posto.

 

