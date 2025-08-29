Il Palermo cerca la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Reggiana, per 2-1. In tal senso, domani andrà in scena la sfida contro il Frosinone: anche la squadra di Alvini ha portato a casa i tre punti nella prima gara di campionato.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Frosinone
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Chi dal primo minuto contro i giallorossi? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
Tra i pali l'arrivo di Joronen crea un intrigante ballottaggio tra Bardi e l'ex Venezia.
DIFESA—
Tra le retrovie alcuni dubbi, soprattutto sul versante destro vista l'ormai imminente cessione di Magnani.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo poche incertezze - data la possibile assenza di Gomes - e molte probabili conferme.
ATTACCO—
In avanti tanti ballottaggi, soprattutto sulla linea dei due che affiancheranno l'unica punta. Pohjanpalo praticamente certo del posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA