Palermo, che tesoretto dalla Serie B: ecco 15-20 milioni per ripartire

Il ritorno in Serie B dovrebbe portare al Palermo introiti per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro tra diritti televisivi, mutualità dalla Serie A, pubblicità e spettatori paganti

"Un tesoro di promozione. La nuova Serie B, per il Palermo, vale almeno quanto il budget triennale della rinascita". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul tesoretto che il Palermo andrebbe ad incassare grazie ai diritti televisivi alla quota della mutualità garantita dalla Serie A . Rispetto agli anni passati, infatti, la Serie B porta nelle casse dei club cifre mai viste prima, aumentando a dismisura la forbice con il campionato di Serie C.

Si tratterebbe di 15-20 milioni di euro come solida base, senza prendere in considerazione nuovi investimenti. Tra proventi minimi per i diritti televisivi (circa 48,5 milioni), mutualità proveniente dalla Serie A (75 milioni o poco più) e il 10% del paracadute come contributo solidale, si arriva ad una cifra che ammonterebbe a circa 130 milioni di euro da spartire tra tutti i club di Serie B.