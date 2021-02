Palermo, che scivolone: rosanero fuori dai playoff. E si abbassa anche la media punti

“Ahi Palermo, che scivolone”.

Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sul momento della compagine rosanero. Il pericolo era nell’aria: il Palermo è finito fuori dalla zona playoff. D’altra parte, nelle sei tre partite gli uomini di Roberto Boscaglia hanno vinto soltanto una volta contro la Cavese. Poi, tre pareggi e due sconfitte, con la media punti che nel giro di una settimana si è abbassata ancora: dalla gara di Potenza a quella di Avellino è passata da 1,25 a 1.

“Il Palermo non solo è uscito fuori dai primi dieci posti valevoli per lo spareggio promozione, ma si è visto raggiungere e superare da squadre che fino a un mese fa erano vicine alla zona playout”, si legge. La papera di Pelagotti contro gli irpini è solamente la punta dell’Iceberg. Ciò che ha lasciato ancora una volta perplessi è stata la mancata reazione da parte della squadra. “Scene che fanno riflettere, che fanno pensare a un malessere interno della squadra che, quasi quasi, sembra non crederci più”, prosegue la Rosea. Una situazione che non può passare inosservata e che deve rappresentare spunto ed oggetto di riflessione.