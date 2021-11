Palermo, che rimonta: un mese fa De Rose e compagni distavano dieci punti dal Bari

La rimonta del Palermo maturata ai danni del Bari: dal sonoro ko di Torre del Greco ai cinque risultati utili consecutivi

Il 19 ottobre scorso il Palermo di Giacomo Filippi si trovava nel punto più basso della propria stagione agonistica. La compagine siciliana preparava la sfida contro la VirtusFrancavilla dopo aver perso tre a zero sul campo della Turris. Un mese addietro, la classifica del Girone C di Serie C era la seguente: Bari 23, Catanzaro 17, Turris 16, Virtus Francavilla 14 e Palermo nel gruppone di squadre a quota 13 lunghezze. Francesco De Rose e compagni distavano ben dieci punti dalla capolista Bari e una possibile rimonta risultava - anche agli occhi dei più ottimisti - come un qualcosa di utopistico.