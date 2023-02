Palermo, che gol Verre: grande calcio al “Barbera” ma il Frosinone esce imbattuto

In un "Barbera" termina in pareggio tra 1-1 tra Palermo e Frosinone

"Tutto il bello di un campionato in 90’. La splendida disinvoltura del Frosinone, per nulla appagato dal vantaggio in classifica, e un gol di Valerio Verre destinato a diventare la perla dell’anno. Il tutto in una partita vibrante e incerta fino all’ultimo, giocata davanti a un pubblico da record (stagionale) per il Barbera". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che si sofferma sulla gara di ieri tra Palermo e Frosinone, valida per la 25a giornata di Serie B e conclusasi 1-1.

Dopo la sconfitta maturata in trasferta contro il Genoa, il Palermo di Eugenio Corini torna a fare punti. In un "Renzo Barbera" gremito per le grandi occasioni, i rosanero fermano la corsa del Frosinone reduce da sei vittorie di fila. La prodezza di Valerio Verre porta i vantaggio i padroni di casa dopo trentotto minuti di gioco. Il centrocampista ex Sampdoria raccoglie la palla nei pressi del dischetto di centrocampo e senza pensarci troppo punta alla porta di Stefano Turati. L'estremo difensore frusinate, nonostante la rincorsa, non riesce ad arrivare sulla splendida traiettoria costruita dal centrocampista rosanero.

Nella ripresa il Frosinone entra meglio in campo e dopo pochi minuti la pareggia. Punizione di Baez respinta dalla barriera, Boloca conclude al volo sulla ribattuta e incrocia in porta superando un incolpevole Pigliacelli. Nella seconda parte di primo tempo situazioni interessanti da entrambe le parti con Brunori e Garritano, il risultato però non si schioda. "Il finale è stato tiratissimo: il Palermo s’è risvegliato e ha ripreso a martellare, il Frosinone non s’è accontentato e ha cercato il sorpasso. Roba da Ricky Balboa e Ivan Drago. Ma stavolta nessuno è andato giù", conclude così la rosea.