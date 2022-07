Palermo, che flop negli ultimi due anni di Serie B: vendute poco più di 2000 tessere

I numeri concernenti gli abbonati del Palermo in Serie B

"Quant'è strana, la Serie B, per Palermo. Può essere un sogno o può essere un incubo, un campionato in cui esaltarsi o un torneo in cui vincere è quasi dovuto, per la storia e per il blasone", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

Gli auspici della campagna abbonamenti iniziata ieri si basano sull'onda emozionale che ha portato al "Renzo Barbera" oltre 100 mila persone per i playoff di Serie C. "I rinnovi degli abbonati di un anno fa (2375) basterebbero per avere un dato migliore rispetto alle ultime due stagioni trascorse tra i cadetti", si legge. 2063 sono stati, infatti, gli abbonati nella stagione 2017/2018, contro i 2210 i sostenitori nell'annata seguente.

Il Palermo in Serie B è stato pure capace di superare le 10000 tessere stagionali nell'anno del ritorno in massima serie dopo 31 anni di attesa. "Con una campagna acquisti che pose i rosanero in pole position nella griglia di partenza del torneo, i palermitani risposero acquistando 12771 abbonamenti", chiosa il Gds.