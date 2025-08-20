Palermo, che entusiasmo! Superati i 23mila spettatori per la prima di campionato

Il Palermo si prepara ad affrontare il primo match di campionato, dopo la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia. I tifosi rosanero, dopo aver fatto registrare numeri molto alti per quanto riguarda gli abbonamenti allo stadio, hanno nuovamente risposto presente: 23452 sono gli spettatori fino a questo momento a tre giorni dalla sfida contro la Reggiana. La piazza si dimostra, nuovamente, entusiasta e piena di voglia di rivalsa dopo un anno deludente come lo scorso.