Palermo, che disastro! Il confronto con gli ultimi due anni di Serie B

Mediagol ⚽️ 12 febbraio 2025 (modifica il 12 febbraio 2025 | 08:01)

Il Palermo continua ad avere difficoltà in campionato. Nonostante una squadra rinforzata, sembrano ripresentarsi ciclicamente gli stessi errori. Il percorso intrapreso dai rosanero in questa stagione non è all'altezza delle aspettative: le premesse iniziali, che vedevano la squadra di Dionisi tra le favorite per la vittoria finale, sembrano ormai sgretolate. L'ultima speranza è rappresentata dai play-off, che potrebbero raddrizzare una stagione altamente deludente.

IL CONFRONTO CON GLI ULTIMI DUE ANNI — Il rendimento dei 25 match, se messo in relazione con gli ultimi due anni di gestione Corini, denota una brutta piega presa dai rosanero: 35 punti nel primo anno di Corini, 45 la scorsa stagione, solo 31 quest'anno. Poco più della metà delle vittorie rispetto allo scorso anno, e una in meno del primo anno di B. I rosanero la scorsa stagione hanno trovato la via del gol per ben 45 volte, con una media di 1,8 gol a partita: una media impressionante se paragonata ai 27 gol di quest'anno. Un dato particolare riguarda i tiri medi a partita: quest'anno i Siciliani hanno una media di quasi 15 tiri a partita, rispetto ai 13 dello scorso anno: poca precisione, soprattutto nella prima parte di stagione, che ha impattato in modo negativo sulla classifica di quest'anno.

Il Palermo quest'anno rischia realmente di vivere la peggiore stagione nell'era del City Group. L'ultima parte di campionato ha sempre fatto molto male: 14 punti conquistati nelle ultime 13 sfide nella prima stagione in cadetteria, solo 12 lo scorso anno. La squadra di Dionisi dovrà quindi rialzarsi in questa ultima fondamentale parte di stagione, che potrebbe dare la spinta decisiva per recitare un ruolo da protagonista ai play-off.