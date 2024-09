Palermo-Cesena 0-0: primo tempo in equilibrio, ripresa romagnola. Al Barbera vince il Var

PRIMO TEMPO - Nel segno , in memoria ed onore di Totò Schillaci. Il prologo al match del Barbera è un'accorata appendice della straordinaria onda d'amore riservata ad un'icona indelebile per la storia del calcio italiano e la città di Palermo. Splendida la coreografia del tifo organizzato rosanero, che ha omaggiato l'ex attaccante di Messina, Juventus ed Inter tra le altre: Uno striscione raffigurante l'epica maglia azzurra numero diciannove, con cui Totò conquistò il titolo di capocannoniere ai Mondiali del 1990 facendo sognare l'Italia intera sulle note di "Un'estate italiana". Dionisi cerca la prima vittoria interna della stagione contro un Cesena sbarazzino ma al contempo solido, tatticamente ben disegnato dall'ex di turno Mignani. Il tecnico rosanero incassa i forfait di Di Francesco e Lund, che insieme al francese Blin, prossimo lungodegente, aggravano il bilancio degli infortunati. 4-3-3 elastico per i padroni di casa: Desplanches tra i pali, Diakitè e Pierozzi esterni bassi, Niholaou e Nedelcearu coppia di centrali difensivi. Gomes schermo a protezione della retroguardia, Ranocchia e Segre intermedi, Di Mariano ed Insigne larghi in un tridente che vede Henry confermato terminale boa di riferimento. Partenza sprint e bellissima trama rosa al settimo, protezione e scarico di Henry per Ranocchia, verticalizzazione per lo scatto di Di Mariano che confeziona un perfetto assist a rimorchio per l'ariete francese, stoccata vincente e Barbera in visibilio. Tutto vanificato da un check al Var, Di Mariano parte leggermente in offside sull'invito di Ranocchia e vantaggio Palermo annullato. Altra giocata di qualità di Henry, il francese si gira bene sui diciotto metri ed elude la marcatura di due calciatori ospiti, destro a giro che sfiora il palo e muore sull'esterno della rete. Cesena che resta denso ed accorto in fase di non possesso ma riparte con buona fluidità in verticale: bravo Desplanches a disinnescare un assist di Kargbo per Ceesay, pronto a ribadire in rete sul secondo palo. Palermo che protesta vibratamente per due episodi più che dubbi in area cesenate: prima Ceesay colpisce palla e Pierozzi, poi Di Mariano viene travolto sempre dal numero undici ospite, lanciato a rete da Insigne dopo un'ottima imbucata di Nedelcearu. In entrambe le circostanze il direttore di gara lascia proseguire. Cesena che punge con la punizione velenosa di Calò, bravo Desplaches ad alzare in corner il destro a giro ben indirizzato dell'ex Genoa. Curto falcia Diakitè lanciato in percussione sul binario destro, giallo per il giocatore ospite. Destro al volo di Gomes, non proprio la specialità della casa, sfera colpita benissimo e diagonale che lambisce il paloalla destra di Pisseri. Un discreto primo tempo si chiude a reti inviolate.