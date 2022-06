Palermo, certezze Lancini-Marconi: il club pronto a blindare i due difensori

In scadenza di contratto, entrambi sembrano destinati a restare in Sicilia

"Palermo, le certezze sono Lancini e Marconi". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. Dopo l'ufficialità del rinnovo del contratto che lo legherà ancora al Palermo , il direttore sportivo Renzo Castagnini è subito chiamato a costruire in sede di calciomercato la squadra che verrà.

Uno degli obiettivi sarà blindare la difesa, "confermando ad esempio Lancini e Marconi", si legge. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, entrambi sembrano destinati a restare in Sicilia, alla corte di Silvio Baldini .

D'altra parte, sia Lancini, sia Marconi, hanno già giocato in Serie B: il primo con la maglia del Brescia, il classe 1989 con la Cremonese per due anni. "E, al netto delle traiettorie che disegnerà il mercato e delle operazioni in entrata che verranno effettuate, tutti e due rientrano nel progetto tecnico del nuovo Palermo", scrive il noto quotidiano.