Palermo, certezza Pigliacelli: inviolabilità tra i pali, il 22 rosanero è quarto

"Un anno, tre portieri. Alla fine, però, il Palermo ha trovato una stabilità tra i pali". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Mirko Pigliacelli . Primo rinforzo dopo la promozione conquistata dal Palermo in Serie B , l'estremo difensore classe 1993 "si è guadagnato sul campo la titolarità". Una titolarità fin qui mai persa, neanche in occasione dei match di Coppa Italia . "Con buona pace di Massolo , che a sua volta ha ottenuto la conferma tra i cadetti grazie alle sue prestazioni nei play-off", si legge.

Massolo, però, ha iniziato il 2022 da riserva. Sì, perché il titolare era Alberto Pelagotti. Poi, la scelta di Baldini di "premiare" l'attuale numero 12 rosanero, che ha sfruttato al meglio la possibilità concessagli dallo stesso tecnico originario di Massa. Fondamentali le sue parate ai playoff, soprattutto nei calci di rigore. In estate, l'arrivo di Pigliacelli nel capoluogo siciliano, che "si è rivelato una certezza". Qualche sbavatura in questo avvio di stagione, una sola vera topica in casa contro il Sudtirol, poi diversi interventi decisivi. "Tra i pali sta dimostrando di essere un portiere più che affidabile, in questa categoria. Preciso, sotto molti aspetti. Utile, quando gioca palla al piede. Decisivo, quando c'è da piazzare la parata salva risultato", prosegue il noto quotidiano.