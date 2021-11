Palermo, cercasi spazio: in 5 provano a tentare Filippi per il test contro il Picerno

Sono cinque i calciatori del Palermo che proveranno a convincere Filippi di dar loro una chance in occasione del match contro il Picerno

"Il cambio di modulo li ha penalizzati, ma ora possono diventare l’arma in più per Filippi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori su cinque calciatori che con il passaggio al 3-5-2 hanno fatto qualche passo indietro nelle gerarchie dell'allenatore originario di Partinico.

Il coach Filippi, adesso, ha tutto l'organico a propria disposizione e l'abbondanza di interpreti per reparto non può far altro che giovare allo stesso ambiente rosanero, facendo alzare l'asticella di ogni singolo componente del team siciliano.

"Il primo della lista è senza dubbio Luperini, che contro la Paganese per la prima volta in campionato non ha messo piede sul terreno di gioco", si legge sul noto quotidiano. L'alibi sarebbe rappresentata da un piccolo problema alla schiena che attanagliava l'ex Trapani fino a poche ore dal fischio d'inizio. Adesso, pur avendo recuperato del tutto, Luperini sembra comunque partire qualche gradino indietro rispetto al trio composto da De Rose, Odjer e Dall'Oglio.

"Non era un titolarissimo, ma un altro che ha patito il cambio di modulo è sicuramente Silipo", si legge sul Gds. La differenza con Luperini è che il classe 2001 riesce a spaccare in due la partita anche da subentrante. E a testimonianza di questo vi è il gol realizzato dall'ex Roma contro il Potenza e l'assist per Soleri in occasione della sfida vinta contro la Paganese.

"Un po’ il tragitto compiuto qualche settimana fa da Floriano e Lancini, passati dall’undici titolare alla panchina fissa", sottolinea il "Giornale di Sicilia". In particolare l'ex Bari è stato fuori dal terreno di gioco per cinque match consecutivi dopo la pesante debacle rimediata in quel di Torre del Greco dove i rosanero hanno perso tre a zero contro la Turris. Lo spezzone concesso da Filippi a Floriano nella gara contro la Paganese "è comunque valso come segnale per il numero 7 rosanero: non è finito nel dimenticatoio", si legge sul Gds.

"Si è perso, nelle gerarchie del Palermo, anche Giron. Da titolare sulla sinistra a terza scelta, dopo il reintegro di Crivello nel progetto tecnico", chiosa il noto quotidiano focalizzando la propria attenzione sul poco spazio trovato dall'ex Bisceglie nell'ultimo scorcio di campionato.