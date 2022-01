Palermo, cercasi gol disperatamente: l’ultima rete a dicembre contro il Monopoli

Brunori non va a segno ormai da 280 minuti, Soleri da 347: serve un cambio di rotta già domenica contro il Monterosi

Cambio di rotta cercasi. "Il lungo digiuno del Palermo. Cercasi... gol disperatamente". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Con lo 0-0 ottenuto sul campo del Catanzaro, l'attacco del Palermo è ormai a digiuno da tempo. Nel dettaglio, Brunori non timbra il cartellino da 280 minuti di gioco, mentre Soleri da 347. "Un'astinenza che il Palermo paga pesantemente", visto che se non segnano le punte, non segna nessuno. "Un dato indicativo delle deifallances offensive dei rosa, sulle quali Baldini sta cercando di lavorare per rendere efficace il suo 4-2-3-1", si legge.