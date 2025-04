Palermo, cercasi gol dalla panchina: la rete da un subentrato manca da settembre

Arrivati a 5 giornate al termine del campionato, il Palermo dopo aver annichilito la neopromossa Sassuolo torna a inciampare contro il Bari all’89’ , arrestando in maniera brusca la corsa ai playoff che si fa sempre più fitta. Tra i vari pregi e difetti, emersi in questa stagione dalla squadra di Dionisi, vi è sicuramente la mancanza di gol dalla panchina: sono solo 4 i gol arrivati dai sostituti in questa stagione per i rosanero, tutti a cavallo fra la terza e l’ottava giornata, che evidenziano come la squadra sia uno dei peggiori attacchi sotto questo aspetto. Il gol da un subentrato, dunque, manca da settembre. Dato che rende nota l'incapacità dei rosanero di riuscire ad incidere in maniera concreta dalla panchina e cambiare i match a gara in corso. Il miglior marcatore risulta essere Insigne con 2 reti messe a referto contro Cremonese e Sudtirol, seguono Brunori e Di Mariano. Statistiche che fanno quasi impressione se si confrontano con quelle della passata stagione, in cui il Palermo ha segnato ben 13 gol dalla panchina di cui 4 realizzati da Soleri, nonché miglior marcatore per gol da subentrato nella storia del Palermo (19 reti).