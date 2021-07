Palermo, cercasi bomber: Castagnini sonda Brunori ed Eusepi, stand-by Cianci

Il Palermo prosegue il suo casting al fine di individuare l'erede di Lorenzo Lucca al centro dell'attacco rosanero: da Brunori Sandri ad Eusepi, il ds Castagnini valuta vari profili ma non è escluso cher possa riaprirsi la pista Cianci

L'altra ipotesi è quella che conduce al nome di Matteo Brunori Sandri, classe 1994 di proprietà della Juventus, tornato a disposizione dell'under 23 bianconera dopo la stagione in prestito alla Virtus Entella. Pista non facilmente praticabile in virtù delle ambizioni dell'attaccante italobrasiliano che aspira a giocare in Serie B anche nella prossima stagione calcistica. La rosea sottolinea anche l'esistenza al momento di due slot liberi tra gli over in lista dopo la partenza di Andrea Saraniti che ha lasciato ieri il ritiro di San Gregorio Magno per iniziare la sua nuova avventura con il Taranto.