Palermo, centro sportivo: pubblicato l’avviso per l’assegnazione del campo a Torretta

“L’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica, disposto dal dirigente competente, decorrerà dalla data della stipula della convenzione ed avrà durata di 5 (cinque) anni, rinnovabile per altri 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, N. 17 del 29/06/2020.

Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l’uso sociale delle strutture, l’Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1, dell’art. 27 del sopra citato Regolamento.

Quindi, entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza naturale dell’affidamento, il gestore potrà richiedere la proroga dello stesso e la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, in funzione della valutazione dei risultati gestionali conseguiti, provvederà in merito determinando il periodo di proroga”.

Il soggetto che si aggiudicherà il bando avrà infine degli oneri: manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; apertura, chiusura, sorveglianza, custodia e pulizia dell’impianto; manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati (pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante), di cancelli, cancellate e reti di recinzione; manutenzione ordinaria – straordinaria e adeguamento normativo degli impianti antincendio; esecuzione dei lavori di miglioria della struttura con affidamento dei lavori da parte del soggetto concessionario; acquisizione a proprie spese delle necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione della Concessione; provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all’impianto gestito; pagamento delle spese relative al personale necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale; pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti; rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata; rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.