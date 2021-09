Palermo, Centro Sportivo a Torretta: c’è l’ok per rifare il manto del comunale

Nuovo passo in avanti per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Centro Sportivo del Palermo, che sorgerà a Torretta

Il progetto di realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo prende sempre più forma. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", il Comune di Torretta ha approvato la determinazione del settore urbanistico relativo ai lavori di adeguamento alla normativa e di realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale, affidato in concessione al club di viale del Fante.

Ma non solo; dall'amministrazione comunale di Torretta è arrivato anche il via libera all’impegno di spesa per lo sbancamento del terreno a ridosso dell’area. "L’importo per i lavori è di 40.701,95 euro", si legge, mentre l'intervento complessivo di adeguamento e di realizzazione del terreno di gioco si aggirerebbe attorno a 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda la variazione tecnica, è arrivato anche l'ok da parte dell’assessorato regionale al Turismo e allo sport.