Palermo: cena di squadra e allenamento blindato. Accardi ancora in dubbio

Le ultime in vista della sfida Palermo-Virtus Entella, in programma sabato sera allo Stadio "Renzo Barbera"

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro la Virtus Entella , valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. "Blindati allo stadio, con tanto di cancelli chiusi. Il Palermo ha ripreso ad allenarsi ieri in città e lo ha fatto sbarrando le porte del «Barbera»", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Una seduta pomeridiana, iniziata dopo la chiusura del bar, con la squadra rimasta all'interno dello stadio anche per la cena di gruppo nella club house. Il primo ad arrivare è stato Andrea Accardi, nonostante il suo rientro in campo dal primo minuto sia ancora in dubbio. Nel dettaglio, il terzino palermitano è alle prese con un problema al ginocchio che lo hanno costretto alla panchina in occasione delle ultime due sfide. Per il resto, Baldini ha tutta la squadra a disposizione, tranne lo squalificato Dall'Oglio.