Palermo, Ceccaroni terzino funziona: solidità e carisma per la retroguardia

In un momento di stagione non del tutto positivo del Palermo , una delle novità tattiche più interessanti e funzionali riguarda il terzino sinistro, ruolo occupato da Ceccaroni dalla trasferta contro il Modena .

IL PALERMO HA TROVATO IL SUO TERZINO?

Le ultime sette partite tutte da titolare per l'ex Venezia e il suo apporto tra le retrovie si è fatto sentire. Con soli cinque gol presi e una fase difensiva che sembra concedere meno, il contributo del '95 è evidente: grande attenzione, buona propensione offensiva nonostante non sia nelle sue caratteristiche e una tecnica da non sottovalutare per un difensore.