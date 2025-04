Palermo, Ceccaroni è ormai un pilastro: il numero 32 è diventato insostituibile

L'AGO DELLA BILANCIA ROSANERO

Dopo il primo anno in Sicilia fatto di alti e bassi, il numero 32 si è preso la scena come attore principale nella squadra di Dionisi, fin dalle primissime uscite: tre ruoli svolti, tutti con diligenza e intelligenza tattica meritevole di lodi, non solo in fase difensiva in cui è comunque risultato determinante in molti match, ma anche in fase di spinta: sia da terzino che da braccetto ha saputo dialogare in maniera proficua con il compagno di reparto, portando scompiglio nella fascia. Proprio da terzo di difesa l'ex Venezia ha dimostrato il suo assoluto valore: tecnica sopra la media e una concentrazione non scontata in un team notoriamente penalizzato da cali di tensione costanti, l'hanno reso insostituibile. Anche 4 partecipazioni ai gol, a prova di quanto sia utile in entrambe le fasi.