Palermo, c’è un tour de force all’orizzonte: Corini adesso ha bisogno di tutti

Sette partite in un mese: a dicembre servirà anche il turn-over

Mediagol ⚽️

"C'è un tour de force all'orizzonte. Corini adesso ha bisogno di tutti". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Se finora Corini ha cambiato formazione il meno possibile, dopo questa sosta dovrà per forza di cose fare affidamento su tutti i suoi uomini". Tra novembre e dicembre, infatti, si disputeranno sette partite nel giro di un mese. A partire da Palermo-Venezia, in programma il prossimo 27 novembre allo Stadio "Renzo Barbera".

Le prime due gare dopo la sosta andranno in scena a sette giorni di distanza l'una dall'altra (Benevento e Palermo si affronteranno domenica 4 dicembre). Quattro giorni dopo la trasferta del "Vigorito", però, il Palermo sfiderà il Como al "Barbera". Un vero e proprio scontro diretto. E nel giro di 68 ore, gli uomini di Eugenio Corini dovranno scendere ancora una volta in campo in casa della Spal. Tutte partite "potenzialmente 'bollenti' in ottica salvezza".

Dopo la Spal, i rosanero torneranno a giocare al "Barbera" sette giorni dopo, il 18 dicembre col Cagliari. Mentre l'ultimo match del 2022 è in programma il 26 dicembre a Brescia. "Sette turni importanti, sette turni ravvicinati, per i quali il Palermo ha bisogno di tutte le forze a disposizione". Gare importanti per chi fin qui ha trovato meno spazio, come Stulac, Vido, Bettella, Soleri e Floriano.