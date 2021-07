Palermo, c’è un Luperini tutto nuovo: l’ex Trapani punto fermo di Filippi

Stagione travagliata per Gregorio Luperini, che si appresta ad iniziare la sua seconda stagione in rosanero. E stavolta potrà fare la preparazione

D'altra parte, per il centrocampista originario di Pisa è stata certamente una stagione travagliata. L'arrivo in Sicilia in ritardo dopo un'estate vissuta in bilico al Trapani senza ritiro sulle gambe, la positività al Covid che ha condizionato la condizione psicofisica del giocatore, colpendolo in maniera piuttosto violenta, le critiche ricevute per un rendimento caratterizzato da alti e bassi. Eppure, Luperini ha terminato la stagione in crescendo, mettendo ancora una volta in mostra le sue doti in fase realizzativa.