Palermo, c’è spazio per due “bandiere”: si sonda il mercato degli ex

Da Rispoli a Jajalo, da La Gumina a Fiordilino: diverse le ipotesi...

"C'è spazio per due 'bandiere', si sonda il mercato degli ex". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Due slot fuori lista, ma come può occuparli il Palermo? È caccia alle «bandiere», ben sapendo di averne una a portata di mano, in attesa di rinnovare il contratto in scadenza tra una settimana". Si tratta di Andrea Accardi.

Il classe 1995 è una "bandiera" del Palermo. Avendo collezionato più di quattro stagioni consecutive in maglia rosanero, infatti, il suo tesseramento non andrebbe ad occupare uno dei diciotto slot a disposizione del club riservati agli over 23. Tuttavia, il contratto che lega il difensore palermitano al club di viale del Fante scadrà il prossimo 30 giugno, con il giocatore in attesa di una chiamata.

In caso di rinnovo (probabile), resterebbe un altro slot disponibile. "Ma a quel punto, chi può fare al caso del Palermo? I nomi appartengono tutti al passato recente della Us Città di Palermo, perché nella conformazione societaria attuale è impossibile trovare giocatori con almeno quattro anni di militanza, essendo stata fondata nel 2019", si legge.

Chi rientrerebbe in questo elenco è Andrea Rispoli, che potrebbe svincolarsi dal Parma, così come Mato Jajalo, legato però all'Udinese fino al 2023. "Altrimenti, si rischierebbe di allargarla a profili finiti ormai fuori dal giro del calcio italiano (Trajkovski e Chochev) o svincolati di lungo corso (Andelkovic, fermo da sei mesi) che non fanno al caso di Baldini", prosegue il noto quotidiano. O, in alternativa, potrebbero essere vagliati profili che hanno militato anche nel settore giovanile del Palermo come Antonino La Gumina della Sampdoria e Luca Fiordilino del Venezia.