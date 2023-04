Palermo, c’è Soleri: Corini e le gerarchie invertite nell’attacco rosanero

"Dal rischio di cessione a gennaio alla consacrazione come titolare inamovibile. Edoardo Soleri è al momento una certezza dell’attacco rosanero, nel momento in cui Brunori tira un po’ il fiato causa infortunio e Tutino piace, ma segna poco", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". L'attaccante scuola Roma non era mai stato titolare nel girone d'andata e il crocevia della sua stagione è stato il colpo di testa messo a segno contro la Reggina al Renzo Barbera.

"Titolare da quattro gare indipendentemente da quali altri attaccanti siano a disposizione, spezzato lo strano tabù che lo voleva decisivo e in gol solo quando subentrava", si legge. Ben quattro reti nel girone di ritorno con l'ultima messa a segno contro la leggenda Buffon. A Parma per la prima volta un gol di Soleri non ha portato punti ma è ormai chiaro che Edoardo ha rovesciato le gerarchie nel reparto più avanzato rosanero. "Corini dovrà seguire con attenzione le sedute per capire chi schierare davanti, col capocannoniere Brunori che scalpita per ritrovare la maglia e Tutino che proprio con Soleri ha mostrato di fare coppia in modo efficace. Un’abbondanza di soluzioni che in il Palermo deve sfruttare al massimo", chiosa il noto quotidiano.