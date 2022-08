Palermo, c’è Hulk in città. L’attore fa foto con fan e tifosi rosanero in centro

Vacanze italiane per il noto attore americano Mark Ruffalo , noto ai più per il ruolo di Hulk nella saga degli Avengers, film che vantano i maggiori incassi della storia del cinema.

Verso la fine dello scorso luglio, Ruffalo si è recato in vacanza a in Sardegna con la propria famiglia, per poi far tappa anche a Palermo. L'attore ha visitato il centro della città, scattandosi una foto con la moglie davanti alla Cattedrale.