Palermo, c’è Brunori Sandri: l’attaccante della Juventus a un passo dal club rosa

Matteo Luigi Brunori Sandri vestirà la maglia del Palermo: la trattativa tra il club di viale del Fante e la Juventus è in dirittura d'arrivo

Renzo Castagnini prosegue il suo casting per reperire il nuovo bomber del Palermo edizione 2021-2022. Varie le piste seguite dal dirigente toscano per individuare l'erede di Lorenzo Lucca al centro dell'attacco rosanero. Nei giorni scorsi, la dirigenza rosanero ha fatto un sondaggio con la Juventus per l'attaccante Matteo Luigi Brunori Sandri, calciatore classe 1994 in possesso del doppio passaporto, italiano e brasiliano. Tornato a disposizione della Juventus Under 23 dopo il prestito alla Virtus Entella, l'ex Arezzo ha un contratto in scadenza con il club piemontese fino a giugno 2024.