Palermo, c’è bisogno dei bomber di scorta: Soleri e Vido attaccanti in naftalina

Con Matteo Brunori a secco di gol da 491' e con un reparto offensivo che stenta a concretizzare quelle poche palle pulite che vi si presentano, il Palermo di Eugenio Corini ha necessità di trovare altre soluzioni realizzative in attacco. L'attaccante italo-brasiliano si batte, fa a sportellate con le retroguardie avversarie e si sacrifica per la squadra, servendo anche assist per i propri compagni. Ma il numero 9 dovrebbe anche essere il terminale di un reparto che i gol deve soprattutto realizzarli. Come sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", Edoardo Soleri non gioca più e Luca Vido, prelevato in estate per sostituire Brunori o supportare l'attacco, viene impiegato in alcuni spezzoni esigui di gara.

Pur essendo due attaccanti che per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbero anche supportare il bomber italo-brasiliano, Soleri e Vido sono tra i calciatori meno utilizzati a partita in corso, con il primo, lo scorso anno vice marcatore del Palermo con 12 gol da subentrato, che non vede il rettangolo verde il rettangolo verde dai 45' della ripresa contro il SüdTirol, quando la traversa colpita nella ripresa ha frenato le sorti di una gara storta, sotto ogni punto di vista. Come l'ex Roma, anche Luca Vido non è certamente tra i calciatori più utilizzati dal tecnico di Bagnolo Mella. Per l'ex attaccante dell'Under 21, che in estate ha lavorato in totale autonomia prima di approdare al Palermo, solo pochi sprazzi di match. Contro il Cittadella il minutaggio maggiore concessogli da Corini - 15 minuti - , poi per Vido solo scampoli esigui di gara e peraltro a partite anche ormai compromesse, come contro la Reggina - 9 minuti - o gli undici contro la Ternana L'impiego di Vido è lievemente aumentato, ma in un quarto d'ora di certo non può fare granché, anche se l'attaccante ha dimostrato di essere pericoloso anche quando il suo impiego in campo è stato decisamente ridotto.