Palermo, CdS: “Rebus Segre, Ranocchia sola certezza. Mazzitelli-Viola-Mulattieri…”

Con gli addii di Henderson e Coulibaly e le probabili uscite di Gomes e Stulac, il Palermo avrà un nuovo centrocampo.

Mediagol ⚽️ 17 giugno - 10:58

"Il Palermo avrà un nuovo centrocampo. Sarà uno dei reparti più investiti dal 'vento del cambiamento' che soffierà di fatto sui rosanero". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis è già al lavoro per costruire e potenziare l'organico a disposizione di Alessio Dionisi con l'obiettivo di competere per la promozione in Serie A. "La linea della continuità con il 2023/24 passa allo stato attuale solo da Ranocchia, considerato un punto fermo da cui ripartire. Sulla carta, anche Segre è identificabile come un anello di congiunzione tra vecchia e nuova stagione ma la sua posizione non permette, al momento, di avere certezze", si legge.

Il contratto che lega Segre al Palermo scadrà tra un anno e, attualmente, la trattativa per il rinnovo sembra essere in una fase di stallo, con il giocatore finito nel mirino di Lecce e Pisa. Da decifrare anche il futuro di Claudio Gomes, che entrerà nella lista Over, pur avendo prolungato fino al 2027: "col Palermo in B potrebbe essere tentato da altre soluzioni". Non faranno parte del Palermo che verrà Liam Henderson e Mamadou Coulibaly, rientrati nei rispettivi club di appartenenza dopo il mancato riscatto. Probabilmente può partire anche Stulac, che vorrebbe giocare con più continuità.

"Insomma, servono un regista, figura chiave nell’impianto di Dionisi, e nuova linfa anche in altre zone della mediana al netto delle valutazioni che in ritiro verranno fatte su Vasic, Damiani e Saric". Sul fronte entrate, il nome caldo resterebbe quello di Luca Mazzitelli per il quale, in caso di addio al Frosinone, andrebbe battuta la concorrenza delle tre neopromosse in Serie A. "E c’è anche un’idea Nicolas Viola", ex rosanero in scadenza con il Cagliari e sul quale il club sardo starebbe riflettendo. Piace, inoltre, la mezzala offensiva della Juventus, Luis Hasa. Infine, per l'attacco, il club rosanero sarebbe sulle tracce di Samuele Mulattieri e Sebastiano Esposito.