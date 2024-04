Palermo, CdS: “Mignani e il brivido San Vito Marulla. Conta vincere”

Il tecnico del Palermo, Mignani, affronta con cautela la delicata trasferta a Cosenza, riconoscendo le difficoltà della partita. L'obiettivo principale per la squadra è ottenere una vittoria che possa ripulire la testa e ridare fiducia dopo una serie di risultati negativi. La difesa è uno dei punti deboli della squadra, con un alto numero di gol subiti nelle ultime partite. Mignani potrebbe prendere in considerazione dei cambiamenti, incluso il portiere, per cercare di migliorare la situazione. Alcuni giocatori come Stulac, Segre, Gomes e Coulibaly sono in lizza per una maglia da titolare, mentre dietro le due punte Brunori e Mancuso si trova Di Francesco. La difesa vedrà Nedelcearu al posto di Lucioni, squalificato. La vittoria in questa partita è fondamentale per il Palermo, che cerca una trasformazione positiva dopo il cambio di allenatore.