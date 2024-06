Palermo, CdS: “Migliaccio e Dionisi volano a Livigno. Amichevole e Manchester…”

I rosanero si alleneranno a Livigno, in provincia di Sondrio, dal 7 al 20 luglio. Dal 3 test fisici a Coccaglio.

Mediagol ⚽️ 28 giugno - 09:23

Nove giorni e inizierà il ritiro pre-campionato del Palermo. I rosanero si alleneranno a Livigno, in provincia di Sondrio, dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal "Piccolo Tibet", a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni.

Intanto, il tecnico Alessio Dionisi e Giulio Migliaccio, principale collaboratore di De Sanctis, "sono partiti per Livigno, per una verifica diretta di impianti e logistica, necessaria per organizzare al meglio la prima fase di lavoro", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Mentre il 3 luglio inizieranno dei test fisici che si svolgeranno a Coccaglio, dove in passato andava spesso in ritiro il Palermo di Maurizio Zamparini. Possibile, ma da confermare, nelle due settimane a Livigno, una prima amichevole contro la Pro Patria, squadra che milita in Serie C e che si radunerà in quella zona.

La preparazione dei rosanero proseguirà dal 23 luglio altrove, da decidere dove. "E' allo studio anche un periodo da trascorrere a Manchester, nella 'casa madre' del CFG, che potrebbe svolgersi alla fine di luglio, o nella prima settimana di agosto", si legge. Di certo, come dichiarato dallo stesso ds Morgan De Sanctis, i rosanero non rientreranno in Sicilia prima del primo impegno ufficiale della stagione, il 10 agosto in Coppa Italia (presumibilmente a Parma). Sia per motivi climatici, sia per la risemina che sta per essere operata sui campi da gioco del centro sportivo di Torretta che, dunque, non potrà essere utilizzato fino a metà agosto.